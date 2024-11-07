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٠٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٤٩ م

متحدث الخارجية الايراني يهنئ بالاطلاق الناجح للقمرين الصناعيين "هدهد" و"كوثر" إلى مدار الارض

متحدث الخارجية الايراني يهنئ بالاطلاق الناجح للقمرين الصناعيين "هدهد" و"كوثر" إلى مدار الارض

هنأ المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا المختصين في بلادنا من خلال نشر رسالة بمناسبة الإطلاق الناجح للقمرين الصناعيين اللذين صنعتهما إيران بمعرفة محلية إلى مدار الأرض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية تدوينة على منصة X وكتب: خالص التهاني للمتخصصين في بلدنا بمناسبة الإطلاق الناجح للقمرين الصناعيين الإيرانيين الصنع بخبرات محلية إلى مدار الأرض.

واضاف: تعد هذه أول تجربة ناجحة لمهندسي الشركات الإيرانية المعرفية في مجال إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

واردف: تتمثل مهمة "هدهد" و"كوثر" في إنشاء منصة لتقديم خدمات الإنترنت وتسجيل وإرسال صور عالية الجودة سيتم استخدامها في مجالات مختلفة، بما في ذلك رسم الخرائط والزراعة وحماية البيئة وحماية الموارد الطبيعية، إدارة الأزمات.

رمز الخبر 1950494

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