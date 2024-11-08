الأمم المتحدة: 70% من قتلى حرب غزة من النساء والأطفال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت الأمم المتحدة أن هذه الأرقام جمعت بعد تحليل تفصيلي، مشيرة إلى أن "قرابة 70% من 8119 شخصا بين 34500 سُجّل مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب، وهم من الأطفال والنساء".

وأمس الخميس جدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تأكيد ضرورة حماية المدنيين في شمال غزة ومختلف أنحاء القطاع.

وأشار إلى أن "السلطات الإسرائيلية أمرت السكان في أجزاء من شمال غزة ومحافظات غزة بالخروج مرة أخرى".

وبلغ عدد القتلى في غزة أكثر من 43 ألف قتيل منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما تم تدمير ثلثي الأبنية في القطاع بشكل تام أو جزئي.

المصدر: وكالات

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