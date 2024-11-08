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٠٨‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٣١ م

الأمم المتحدة: 70% من قتلى حرب غزة من النساء والأطفال

الأمم المتحدة: 70% من قتلى حرب غزة من النساء والأطفال

أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال يشكّلون قرابة 70 بالمئة من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت الأمم المتحدة أن هذه الأرقام جمعت بعد تحليل تفصيلي، مشيرة إلى أن "قرابة 70% من 8119 شخصا بين 34500 سُجّل مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب، وهم من الأطفال والنساء".

وأمس الخميس جدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تأكيد ضرورة حماية المدنيين في شمال غزة ومختلف أنحاء القطاع.

وأشار إلى أن "السلطات الإسرائيلية أمرت السكان في أجزاء من شمال غزة ومحافظات غزة بالخروج مرة أخرى".

وبلغ عدد القتلى في غزة أكثر من 43 ألف قتيل منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما تم تدمير ثلثي الأبنية في القطاع بشكل تام أو جزئي.

المصدر: وكالات

/انتهى/

رمز الخبر 1950508

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