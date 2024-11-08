اليمن ... مسيرات مليونية دعما للشعبين الفلسطيني واللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يأتي هذا الخروج المليوني المهيب استجابة لنداء السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، حيث شدد في كلمته الأسبوعية أمس الخميس، على أن الحضور هذا الأسبوع له "أهميةٌ كبيرةٌ جداً، ما بعد نتائج الانتخابات الأمريكية، ليسمع الأمريكي، ليسمع كل طواغيت العالم، ليسمع العدو، وليسمع الصديق، ليسمع كل أولئك الذين ينظرون إلى [ترامب] بإكبار، ويقدِّمونه كبعبع، يحاولون أن يخيفوا الأمة منه، أنَّ شعبنا العزيز بانتمائه الإيماني، بروحيته الإيمانية، بانطلاقته الإيمانية؛ لأنه يمن الإيمان، يمن الحكمة، يمن الجهاد، أحفاد الأنصار، لا يبالي بأي طاغيةٍ في هذا العالم، ولن يتراجع عن موقفه أبداً في نصرة الشعب الفلسطيني ومساندته، مهما كانت التحديات.

وفي هذه الجمعة الأولى بعد الإعلان عن فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية واستجابة لدعوة السيد القائد خرج الملايين من أبناء الشعب اليمني في العاصمة صنعاء وعشرات الساحات في المحافظات الحرة؛ مؤكدين تحديهم ورفضهم لكل طواغيت العالم مؤكدا الثبات على الموقف لمساندة غزة وفلسطين.

وحمل المتظاهرون في المسيرات الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية ورايات الحرية ورايات المقاومة، وصورا للقادة الشهداء، ولافتات منددة بالإجرام الصهيوني بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني، مؤكدين ثباتهم في نصرة غزة ولبنان، وخلال المسيرات تم إحراق العلمين الأمريكي و"الإسرائيلي".

ورددوا هتافات منها (قل لترامب ومن والاه.. لسنا نخشى إلا الله)، (في الحاضر.. أو في المستقبل.. أمريكا ستخيبُ وتفشل)، (ماضون بخط التصعيد.. من تصعيد إلى تصعيد.. والنصر لنا بالتأكيد)، قل للأمريكي الغاشم.. موقفنا الإيماني حاسم.. والتصعيد اليمني قادم)، (لو كل الكون يُعادينا.. عن موقفنا لن يُثنينا)، (والتصعيد اليمني قادم.. موقفنا الإيماني حاسم.. قل للأمريكي الغاشم)، (جاك الحشد المليوني.. متحدي يا صهيوني)، (لا والله لا والله.. لا نبالي بالطغاة)، (يا الله جلّت قدرتك.. لا قوه الا قوّتك)، (أمريكا أكبر شيطان.. إسرائيل هي السرطان)، (الجهاد الجهاد.. حيى حيى على الجهاد)، (يا لبنان ويا فلسطين.. معكم كل اليمنيين)، (يا غـزّة (يا لبنان) واحنا.. مَعَكـُم أنتــم لـسـتم وحدكـم)، (فوضناك فوضناك.. يا قائدنا فوضناك)، (جاك الحشد المليوني.. متحدي يا صهيوني)، (لبيناك لبيناك.. يا قائدنا لبيناك)، (لبيناك لبيناك.. واحنا سلاحك في يمناك).

وفي حشد التحدي لطغاة العالم ردد الملايين عبارات (كل العالم لن يتمكّن.. لن يتمكّن.. لن يتمكّن)، (أن يوقف جبهتنا الأسخن.. لن يتمكّن.. لن يتمكّن)، (قل للأمريكيِّ الأرعن..لن يتمكّن.. لن يتمكّن)، (وكيان اسرائيل ولندن.. لن يتمكّن.. لن يتمكّن)، (لو حشد العالم وتفرعن..لن يتمكّن.. لن يتمكّن)، (لن يوقفنا مهما أمكن.. لن يتمكّن.. لن يتمكّن)، (من شعبٍ بالله تحصّن.. لن يتمكّن.. لن يتمكّن).

كما هتفوا (إن صعَّدتُم فستبكُون.. جاهزون.. جاهزون)، (يا عملاء بني صهيون.. جاهزون.. جاهزون)، (يا دول الغرب المفتون.. جاهزون.. جاهزون)، (صعد وانظر ما سيكون.. جاهزون.. جاهزون)، (يا أمريكي يا ملعون.. جاهزون.. جاهزون)، (يا صهيوني يا ملعون.. جاهزون.. جاهزون)، (لو جئتم بجيوش الكون.. جاهزون.. جاهزون)، (نحنُ الجُند الغالبون.. جاهزون.. جاهزون)، (نصر الله لنا مضمون.. جاهزون.. جاهزون)

وأعلن النائب الأول لرئيس الوزراء رئيس اللجنة العلامة محمد مفتاح رئيس اللجنة العليا لنصرة الأقصى، تدشن حملة التبرعات "ويؤثرون على أنفسهم" لصالح النازحين في لبنان، موضحا أنه تم تخصيص الأسبوع القادم اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة القادمة.

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