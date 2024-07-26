اليمن.. مسيرات مليونية في صعدة انتصارا لغزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رفع المتظاهرون العلمين اليمني والفلسطيني، ورايات الحرية، مفوضين السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ومباركين انطلاق المرحلة الخامسة من التصعيد إسنادا لعزة ضد الكيان الصهيوني، مطالبين بالدر على العدوان الإسرائيلي على الحديدة وضرب عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهتفو بالعبارات الداعمة للقوات المسلحة والداعية للمزيد من الضربات على كيان العدو وثلاثي الشر أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، والمعبرة عن تأييدهم وتفويضهم الكامل للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بردع العدو.

وجدد المحتشدون التأكيد على ثباتهم وموقفهم المساند لغزة، ومواصلة الفعاليات وخروجهم المستمر إلى الساحات نصرة لغزة دون كلل ولا ملل.

وحيوا الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني، وكذلك ثبات المجاهدين في غزة، مشيدين بالجهود التي توحد الشعب الفلسطينية.

وباركوا عمليات القوات المسلحة ضد كيان العدو الصهيوني، داعين إلى المزيد من العمليات المنكلة بالعدو ضمن المرحلة الخامسة من التصعيد ضد العدو الصهيوني.

وردا على العدوان الصهيوني على الحديدية، دعا المحتشدون القوات المسلحة إلى مواصلة عملياتها ضد كيان العدو، والرد على العدوان على اليمن وردع العدو.

إلى ذلك ندد المتظاهرون في الساحات بالاستقبال والاحتفاء الأمريكي للمجرم نتنياهو ، متسائلين لماذا لا تقوم الدول العربية والمسلمة باستقبال قادة المقاومة كما تقوم واشنطن باستقبال مجرم الحرب نتنياهو.

وخاطبوا الشعوب العربية والإسلامية، هل شاهدتم كيف صفق الكونغريس لنتنياهو المجرم، داعين الشعوب إلى الخروج عن جانب الصمت وإسماع صوتها للعالم.

/انتهى/