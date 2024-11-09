لبنان.. 14 غارة عنيفة تستهدف مباني سكنية في الضاحية الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد سمع دوي الغارات، في مناطق بعيدة، في العاصمة بيروت و جبل لبنان، و تسبب باندلاع حرائق و ارتفاع سحب الدخان، في سماء المناطق المستهدفة.

وبعد عدوانها قبل يومين على محيط مطار بيروت الدولي، استهدفت الغارات منطقة الحدت قرب الجامعة اللبنانية في الضاحية الجنوبية.

وفي منطقة الحدت أيضا، استهدفت الغارات، حي الاميركان – الجاموس، حيث تصاعد الدخان في سماء المنطقة.

كما استهدف العدوان الاسرائيلي، منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت بـ خمس غارات عنيفة، وقد وصلت اصداؤها الى بيروت، حيث غطى الدخان الاسود الكثيف سماء منطقة البرج وصولا الى المناطق المحيطة.

وتعرضت منطقة حارة حريك ، بدورها، لعدوان بـ خمس غارات عنيفة، وقد سمع دويّها في أرجاء العاصمة بيروت وجبل لبنان.

وترافقت الغارات مع تحليق مكثف لطائرات من دون طيّار، على علو منخفص، في سماء الضاحية، و المناطق المحيطة.

وكان الناطق باسم جيش العدو الاسرائيلي، افيخاي ادرعي، أصدر تهديدات جديدة لاخلاء مبان في مناطق: الحدث، حارة حريك وبرج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية تمهيدا لقصفها.

ويشار الى أنّ طائرات العدو الاسرائيلي، شنّت غارات على مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت مع ساعات الفجر الاولى من يوم الخميس الماضي.

/انتهى/