رئيس السلطة القضائية: رغم استشهاد قادة المقاومة إلا أن هذه الحركة لا تزال صامدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الاسلام "غلام حسین محسني ايجئي" اليوم السبت على هامش ملتقى "مدرسة نصر الله" الدولي الذي عقد في قاعة المؤتمرات في طهران: إن طريق المقاومة سيستمر بشكل أعلى وأقوى بعد استشهاد قادة عظماء كالشهيد السيد حسن نصر الله، لأن جبهة المقاومة مدرسة ولا تتکل على شخص واحد.

وأضاف: رغم استشهاد قادة كبار في المقاومة، إلا أن هذه الحركة لا تزال صامدة، وبفضل الإيمان والإرادة القوية، ستصبح أقوى يوما بعد يوم.

هذا وانطلق ملتقى "مدرسة نصر الله " الدولي اليوم السبت في طهران بمشاركة مفكرين من 13 دولة وذلك في الذكرى الاربعين لاستشهاد سيد المقاومة المجاهد الشهيد السيد حسن نصر الله.

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