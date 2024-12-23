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٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٥:١٢ م

حضور السيدات الايرانيات في مختلف الاصعدة العلمية والاجتماعية، جسد صورة مشرفة

حضور السيدات الايرانيات في مختلف الاصعدة العلمية والاجتماعية، جسد صورة مشرفة

اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "سيد عباس صالحي" : ان المراة الايرانية حملت على مدى التاريخ الايراني، راية العزة والكرامة لهذ البلد؛ مبينا ان حضور السيدات الايرانيات في مختلف الاصعدة العلمية والرياضية والفنية والاجتماعية، جسد صورة مشرفة قل نظيرها لدى الشعب الايراني.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الثقافة الايراني، لمناسبة ذكرى ولادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)؛ واصفا هذه السيدة العظيمة بانها انموذج مثالي للايمان والولاء والتضحية.

واضاف : ان تزامن الاحتفاء بهذه المناسبة الاسلامية الخالدة مع يوم المراة والام في ايران، اتاح فرصة مغتنمة لتكريم الايرانيات ودورهن المميز في الاسرة والمجتمع، والتركيز على اتباعهن لنهج سيدة نساء العالمين الزهراء (س).

كما عبر الوزير صالحي عن سعادته لتكريم جمع من امهات الشهداء من كوارد وموظفي وزارة الثقافة الايرانية الصابرات العفيفات والحرائر، ابتهاجا بحلول ذكرى ولادة الزهراء (س).

/انتهى/

رمز الخبر 1952147

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