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٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٣٧ ص

نجلة الشهيد حسن نصرالله تحسم الجدل..

نجلة الشهيد حسن نصرالله تحسم الجدل..

ردت زينب نصر الله، نجلة الأمين العام السابق لـ حزب الله الراحل السيد حسن نصر الله، على التشكيك في استشهاد والدها جراء غارة صهيونية غادرة استهدفته مع عدد من قادة المقاومة اللبنانية في نهاية سبتمبر الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، زينب نصر الله، نجلة الأمين العام السابق لـ حزب الله الراحل السيد حسن نصر الله، في كلمة ألقتها بمناسبة ذكرى وفاة السيدة زينب (ع)، أوضحت زينب حسن نصر الله أن والدها “لا يقبل بإنكاء شهادته”، مشيرة إلى أن “الموت في سبيل الله كان مطلبه وأمنيته، وهو يستحق أن تُختم حياته بالشهادة.

وأكدت زينب نصرالله أن أخلاق والدها ومحبته ومشاعره تجاه بيئته لا تسمح له بادعاء الموت ولو كان ذلك لدواع أمنية.

كما دعت الجميع إلى تجنب نشر الأقاويل والتساؤلات التي تشير إلى بقاء والدها على قيد الحياة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت انتشار أنباء مفبركة وأخبار كاذبة تدعي أن نصرالله ما زال حيا، بالإضافة إلى بيانات مزورة تؤكد هذا الادعاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1953808
شیرین سماره

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