سفير إيران یدين التفجير الإرهابي في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير إيران لدى باكستان: "ادين بشدة الهجوم الإرهابي الرهيب الذي وقع على محطة السكة الحديد في كويتا، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء والعزل وبعض القوات الأمنية".

وأضاف: "إن ظاهرة الإرهاب تشكل تهديدا مشتركا يؤثر على المنطقة ويتطلب التعاون المتبادل والإقليمي والجماعي لمكافحتها".

وصرح رضا أميري مقدم: "أقدم التعازي القلبية لحكومة وشعب باكستان، وخاصة للعائلات التي فقدت أحباءها".

هذا وقتل 22 شخصا -اليوم السبت- وأصيب 46 آخرون في انفجار بمحطة قطارات في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان.

وقال في هذا السياق محمد بالوش قائد عمليات الشرطة الباكستانية إن قنبلة انفجرت داخل محطة السكة الحديدية عندما كان القطار السريع المتجه إلى بيشاور على وشك المغادرة إلى وجهته.

وقال المتحدث باسم الحكومة شاهد ريند إنه من المرجح أن ترتفع حصيلة القتلى نظرا لأن بعض الركاب المصابين في حالة حرجة.

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