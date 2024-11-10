مقتل و اعتقال عدة عناصر إرهابية في سيستان و بلوشستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم مناورة "شهداء الأمن" في تصريح له اليوم الاحد انه في إطار استمرار عمليات التطهير في منطقة المناورة، تم القضاء على 3 من الإرهابيين العملاء للعدو واعتقال 9 آخرين.

وأضاف العميد احمد شفايي: "كما سلّم اثنان من عناصر الخلايا الإرهابية أنفسهم".

وتابع، منذ بدء المناورة في جنوب شرق البلاد وحتى الآن، تم القضاء على 15 إرهابياً واعتقال 33 آخرين، بالإضافة إلى أن اثنين آخرين قد سلّموا أنفسهم لقوات الأمن.

وشدد ان قوات الأمن عازمة على مواصلة التصدي للإرهابيين والخارجين عن القانون في المنطقة.

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