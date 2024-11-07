توسيع التعاون الدفاعي بين ايران وباكستان

واكد العميد قريشي الذي يزور باكستان على راس وفد عسكري رفيع، اكد في حديث مع مراسل ارنا ان تنسيقا جيدا يجري منذ مدة بين ايران وباكستان على اعلى المستويات.

واوضح ان هناك تبادلا للزيارات بين مسوؤلي البلدين ولدينا تعاون دفاعي وامني مع الاصدقاء البالكستانيين.

واوضح ان زيارته الحالية لاسلام اباد تاتي في اطار ترسيخ التعاون بين ايران وباكستان لا سيما المزيد من توسيع التعامل الدفاعي.

واشار الى ان ايران ستشارك للمرة الاولى في المعرض الدولي للسلاح في باكستان والمقرر اقامته اواخر الشهر الجاري في كراتشي موضحا ان المعرض يمكن ان يوجد مجالات مختلفة للتعاون الدفاعي والصناعي والتكنولوجي بين البلدين.