تعاون إيراني باكستاني في مجال الدفاع ومكافحة الارهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال زيارته باكستان على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، عقد نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد حجت اله قريشي وأعضاء الوفد الإيراني المرافق له في إسلام آباد اجتماعات منفصلة مع وزير الدفاع خواجة محمد آصف ونائب وزير الدفاع الجنرال محمد علي.

هذا وقد أصدرت وزارة الدفاع الباكستانية بيانا حول لقاء الوفد الإيراني مع وزير الدفاع، جاء فيه ان الجانبين عبّرا عن ارتياحهما للتعاون القائم، وأكدا على توسيعه وتعزيزه في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا اللقاء، صرح وزير الدفاع الباكستاني بأن باكستان حكومة وشعبا ممتنان لمواقف قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ودعمه المستمر للشعوب المضطهدة.

كما حضر وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة العميد قريشي الى وزارة الدفاع الباكستانية في مدينة روالبندي، والتقى بنائب وزير الدفاع الباكستاني الجنرال محمد علي.

وبحث الطرفان في هذا اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أعربا عن ثقتهما في التعاون القائم بين إيران وباكستان، بما في ذلك الدفاع وإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب.

وأضافت وزارة الدفاع الباكستانية: إن هذه المشاورات جرت في أجواء بناءة والتزم وفدا البلدين بتوسيع التعاون الوثيق في المجالات المذكورة.

ووفقا لهذا التقرير ايضا، فقد التقى نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بقائد القوات الجوية ونائب قائد البحرية الباكستانية.

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