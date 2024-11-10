  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٧:٤٦ ص

المقاومة الاسلامية في العراق تضرب بالطيران المسيّر هدفا جنوبي فلسطين المحتلة

المقاومة الاسلامية في العراق تضرب بالطيران المسيّر هدفا جنوبي فلسطين المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ مجاهديها هاجموا، مساء السبت، هدفاً عسكرياً تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت، أنّ العملية جاءت استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، و"نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت المقاومة على "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وصباحاً، أعلنت المقاومة الإسلامية مهاجمتها هدفين للاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، موضحةً في بيانها الأول توجيهها ضربة في اتجاه هدفٍ حيوي إسرائيلي عبر الطيران المسيّر.

وفي بيان ثانٍ، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمتها هدفاً عسكرياً في شمالي فلسطين المحتلة، عبر الطيران المسيّر أيضاً.

/انتهى/

رمز الخبر 1950569

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات