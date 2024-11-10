المقاومة الاسلامية في العراق تضرب بالطيران المسيّر هدفا جنوبي فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت، أنّ العملية جاءت استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، و"نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشدّدت المقاومة على "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وصباحاً، أعلنت المقاومة الإسلامية مهاجمتها هدفين للاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، موضحةً في بيانها الأول توجيهها ضربة في اتجاه هدفٍ حيوي إسرائيلي عبر الطيران المسيّر.

وفي بيان ثانٍ، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمتها هدفاً عسكرياً في شمالي فلسطين المحتلة، عبر الطيران المسيّر أيضاً.

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