 مستشار الأمن القومي العراقي يزور إيران اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يصل اليوم إلى طهران، وسيلتقي خلالها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتأتي زيارة الأعرجي إلى طهران في إطار المشاورات الثنائية بين إيران والعراق.

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