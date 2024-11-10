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١٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٢:٣٠ م

 مستشار الأمن القومي العراقي يزور إيران اليوم

 مستشار الأمن القومي العراقي يزور إيران اليوم

يلتقي مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، خلال زيارته اليوم الاحد إلى طهران، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يصل اليوم إلى طهران، وسيلتقي خلالها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتأتي زيارة الأعرجي إلى طهران في إطار المشاورات الثنائية بين إيران والعراق.

/انتهى/

رمز الخبر 1950588

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