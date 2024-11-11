اليوم...اتصال شبكة "مير" الروسية بالشبكة البنكية الإيرانية

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه سيتم بعد ظهر اليوم الاثنين، وبحضور محافظ البنك المركزي الايراني، ربط شبكة "مير" الروسية رسميًا بالشبكة المصرفية الإيرانية (شتاب).

ومن خلال ربط شبكة مير الروسية بشبكة شتاب الإيرانية، يمكن استخدام البطاقات الإيرانية في أجهزة الصراف الآلي الروسية. لذلك، يمكن لكل شخص استلام أمواله من البطاقات الإيرانية بالروبل من أجهزة الصراف الآلي الروسية.

كما يمكن للمواطنين الروس في إيران أيضًا الاستفادة من هذه الإمكانية في إيران في المرحلة الثانية من هذا المشروع، وفي المرحلة الثالثة يمكن استخدام بطاقات شتاب الإيرانية في المتاجر في روسيا.

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