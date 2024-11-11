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١١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٣:٢٥ م

الكرملين يفند اجراء اتصال هاتفي بين بوتين وترامب بشأن أوكرانيا 

الكرملين يفند اجراء اتصال هاتفي بين بوتين وترامب بشأن أوكرانيا 

فند متحدث الكرملين دميتري بيسكوف صحة التقارير الإعلامية التي زعمت أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أجرى مؤخرا محادثة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين وتطرقا فيها إلى الأزمة الأوكرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بيسكوف في تصريحات صحفية إن المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب، والتي كتبت عنها صحيفة واشنطن بوست مؤخرا، لم تتم وهذه معلومات كاذبة ومجرد محض خيال وبعيدة عن الواقع".

ولفت بيسكوف إلى أنه لا توجد خطط محددة للاتصالات بين بوتين وترامب حتى الآن.

واعتبر بيسكوف أن هذه التقارير هي "المثال الأكثر وضوحا على جودة المعلومات التي يتم نشرها حاليا، حتى في بعض المواقع المحترمة إلى حد ما".

وزعمت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مصادر، أن ترامب أجرى محادثة هاتفية مع بوتين. دعاه فيها إلى عدم تصعيد الصراع في أوكرانيا.

وزعمت الصحيفة أيضا أن ترامب أعرب عن اهتمامه بإجراء محادثات لاحقة لمناقشة حل سريع للصراع الأوكراني.

كما نفى بيسكوف صحة ما يشاع تعليقا عما إذا كان بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية الأسبوع الماضي.

المصدر: RT

رمز الخبر 1950637

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