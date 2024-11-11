عارف يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس سيشارك في الاجتماع الطارئ الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية الذي تستضيفه الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسيلقي كلمة في هذا الاجتماع.

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