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١١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٢٧ ص

عارف يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

عارف يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

يشارك النائب الأول للرئيس في الاجتماع الطارئ الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية یوم الاثنين ويلقي كلمة في هذا الاجتماع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس سيشارك في الاجتماع الطارئ الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية الذي تستضيفه الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسيلقي كلمة في هذا الاجتماع.

/انتهى/

رمز الخبر 1950607

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