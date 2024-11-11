عارف: سنناقش قضية وقف الحرب في لبنان وفلسطين في اجتماع منظمة التعاون الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء مهر، انه صرح محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس قبل مغادرته إلى الرياض والمشاركة في الاجتماع الطارئ الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في مطار مهرآباد: أن هذا الاجتماع سيعقد باقتراح إيران ومتابعة وزير خارجية بلادنا وهدفه الأساسي وقف الحرب وسفك الدماء في لبنان وفلسطين.

وأضاف: آمل أن نتوصل بالمشاورات التي ستجرى إلى النتيجة المرجوة فيما يتعلق بوقف الحرب في لبنان وفلسطين.

وأعرب النائب الأول للرئيس عن أمله: آمل أن تؤخذ بعين الاعتبار في اللقاء الذي سيعقد في الرياض قضية الإغاثة واللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين وضحايا جرائم الكيان الصهيوني في المنطقة.

وتابع عارف: أتمنى أن نصل في هذا الاجتماع إلى الخطوة الهامة وهي الوقف الدائم لإطلاق النار في المنطقة.

وقال: "سنعلن خلال اللقاء وجهة نظرنا فيما يتعلق بالقضية الأساسية لفلسطين ولبنان ووقف الحرب في المنطقة".

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