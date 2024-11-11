النائب الاول للرئيس الايراني يصل الى الرياض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب الاول للرئيس الايراني الذي سافر إلى المملكة العربية السعودية على رأس وفد من المسؤولين الدبلوماسيين للمشاركة في الاجتماع الطارئ الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، تم استقباله رسميًا قبل دقائق من قبل سلطات هذا البلد في مطار الرياض.

انه غادر عارف صباح اليوم الاثنين طهران وسيشارك في الاجتماع الطارئ الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية الذي تستضيفه الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسيلقي كلمة في هذا الاجتماع.

وقال النائب الأول للرئيس الايراني قبل مغادرته إلى الرياض في مطار مهرآباد: أن هذا الاجتماع سيعقد باقتراح إيران ومتابعة وزير خارجية بلادنا وهدفه الأساسي وقف الحرب وسفك الدماء في لبنان وفلسطين.

وأضاف: آمل أن نتوصل بالمشاورات التي ستجرى إلى النتيجة المرجوة فيما يتعلق بوقف الحرب في لبنان وفلسطين.

وأعرب النائب الأول للرئيس عن أمله: آمل أن تؤخذ بعين الاعتبار في اللقاء الذي سيعقد في الرياض قضية الإغاثة واللاجئين الفلسطينيين واللبنانيين وضحايا جرائم الكيان الصهيوني في المنطقة.

وتابع عارف: أتمنى أن نصل في هذا الاجتماع إلى الخطوة الهامة وهي الوقف الدائم لإطلاق النار في المنطقة.

وقال: "سنعلن خلال اللقاء وجهة نظرنا فيما يتعلق بالقضية الأساسية لفلسطين ولبنان ووقف الحرب في المنطقة".

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