ممثل وزير الخارجية الايراني في لبنان يلتقي نبيه بري في عين التينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى محمد رضا شيباني مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني في عين التينة.

وأشاد شيباني في هذا اللقاء بانتصار لبنان الكبير الذي تحقق بتعاون كافة مكوناته من الحكومة والشعب والمقاومة، والذي أدى إلى هزيمة آلة الحرب الإسرائيلية.

كما أشاد بدور رئيس مجلس النواب اللبناني الحاسم في وقف عدوان الكيان الصهيوني على لبنان وإفشال أهدافه العدائية.

كما شكر رئيس مجلس النواب اللبناني في هذا اللقاء شيباني على دوره البناء والفعال خلال إقامته في بيروت، وأكد على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للحكومة والشعب اللبناني والمقاومة في هذا الظرف الحرج.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء جاء في ختام مهمة شيباني المؤقتة في لبنان.

/انتهى/