بقائي: منظمة التعاون الإسلامي تتمتع بقدرة عالية على تعبئة المجتمع الدولي لوقف جرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية في بداية مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، وأحيا ذكرى شهداء هذا الحادث الإرهابي، في هذا الصدد: "إن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن ثني ارادة الشعب الايراني الذين يقطنون على الحدود للدفاع عن البلاد".

كما أدان العدوان المستمر للكيان الصهيوني في لبنان وغزة وقال: "في العدوان الأخير للكيان الصهيوني على غزة استشهد أو أصيب عدد من الأطفال"، مبينا: "بحسب الإحصائيات المعلنة فإن أكثر من 70% من الشهداء في غزة هم من النساء والأطفال".

وزير الخارجية اجرى محادثات جيدة في باكستان

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها "سيد عباس عراقجي" إلى باكستان، وقال: "خلال هذه الرحلة، أجرى وزير الخارجية مناقشات جيدة مع كبار المسؤولين في باكستان فيما يتعلق بتوسيع المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة وتعزيز مستوى العلاقات بين طهران وإسلام آباد وتحسين الوضع الأمني على الحدود بين الدولتين.

اجراء مفاوضات هامة بين عراقجي والاعرجي

كما أشار بقاعي إلى زيارة مستشار الأمن الوطني العراقي إلى طهران وقال: "التقى السيد الأعرجي وتشاور مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي خلال هذه الرحلة أمس وأجريا مناقشات مهمة".

زيارة وزير الخارجية الايراني الى السعودية

كما أعلن بقائي أن وزير الخارجية توجه إلى المملكة العربية السعودية الى جانب النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف للمشاركة في الاجتماع الطارئ لقادة منظمة التعاون الإسلامي.

وقال: "إن هذا الاجتماع يعقد بناء على طلب إيران وعدة دول إسلامية أخرى، مبينا: "أن هذا اللقاء سيركز على وقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان...تتمتع منظمة التعاون الإسلامي بقدرة عالية جدًا على تعبئة المجتمع الدولي ضد المخاطر الناجمة عن استمرار جرائم الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني".

اغلاق القنصليات الايرانية في المانيا سبب مشاكل للمواطنين الايرانيين

وكذلك أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الى عملية تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين الإيرانيين في ألمانيا بعد قرار الحكومة الألمانية إغلاق ثلاث قنصليات إيرانية في هذا البلد قائلا: "إن هذا الإجراء من جانب الحكومة الألمانية سبب إزعاجًا وخلق مشاكل للمواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في ألمانيا".

وقدم تقريراً عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية للإيرانيين المقيمين في ألمانيا، وقال: "تم تكليف عدد من السفارات الإيرانية في الخارج بالقرب من ألمانيا بتقديم الخدمات القنصلية للإيرانيين المقيمين في ألمانيا ليتم رفع بعض المشاكل الهؤلاء المواطنين".

نلتزم بمراعاة وحدة أراضي الدول

وبخصوص بعض التحليلات المتعلقة بإمكانية استخدام إيران للأجواء العراقية للرد على عدوان الكيان الصهيوني، صرح بقائي: "لقد أكدنا دائما وبكل حزم أننا نتمسك بوحدة أراضي الدول وأن تنفيذ سياسة الجوار وحسن الجوار يهمنا وبالتأكيد نتابعها".

نأسف على إصرار بعض السلطات الأوكرانية على ادعاءاتها المناهضة لإيران

وفيما يتعلق بقرار أوكرانيا إلغاء اتفاق الطيران بين إيران وأوكرانيا واعترافف زيلينسكي بأن إيران لم ترسل الى روسيا صاروخا لمهاجمة أوكرانيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "كلمات السيد زيلينسكي كانت واضحة تماما وذكر بوضوح أن إيران ولم ترسل صاروخا إلى روسيا، وكانت هذه التصريحات مثالاً يوضح مدى ضعف أساس التصرفات الضارة التي تقوم بها الدول الأوروبية ضد إيران. كما أطلق الأمريكيون هذه الادعاءات ثم فرضوا عقوبات على الأمة الإيرانية.

وتابع حديثه: "الحقيقة أن السؤال الذي يطرح نفسه، ما الفائدة من سعي بعض المسؤولين الأوكرانيين إلى توسيع دائرة الصراع، في حين أعلنت إيران منذ البداية أننا لسنا جزءا من الصراع الأوكراني"، مضيفا: "نأسف لإصرار بعض السلطات الأوكرانية على التعبير عن ادعاءاتها المناهضة لإيران".

يتبع....