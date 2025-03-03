جدل البيت الأبيض يعجل بلقاء بوتين وترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قناة سي ان ان، في تقرير لها اشارات إلى التوتر الذي نشأ يوم الجمعة في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وتبعا لذلك قد أُعلن أنه مع هذه التطورات، تم تسريع عقد لقاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت مصادر مطلعة، لقناة سي ان ان، أن الاستعدادات جارية لعقد جولة ثانية من المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة لإعادة العلاقات، وأن الجولة الثانية من المحادثات ستعقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويذكر أن بوتين وترامب تحدثا لأول مرة عبر الهاتف في 12 فبراير. وأعلن الكرملين حينها أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الهاتفية حتى عقد الاجتماع الحضوري.

يشار إلى أن المستشار الكبير لبوتين يوري يوشاكوف ذكر في 18 فبراير/شباط أن الموعد الدقيق للقاء بوتين وترامب لم يتم تحديده بعد.

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