 ميقاتي يدعو إلى وقف العدوان على لبنان فورا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في كلمة خلال القمة العربية الإسلامية في العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين، ان العدوان الإسرائيلي على لبنان تسبب بخسائر إنسانية فادحة وأدى لنزوح نحو 1.2 مليون إنسان عن منازلهم.

ودعا ميقاتي إلى وقف العدوان على لبنان فورا ووقف إطلاق النار والعودة إلى تفعيل القرار 1701.

كما دعا إلى مساندة الدولة اللبنانية ومؤسساتها ومواصلة إرسال المساعدات الإنسانية.

وأضاف، لا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها على لبنان وسيادته دون حسيب أو رقيب.

وتابع، لبنان يمر بأزمة مصيرية غير مسبوقة ويعاني من عدوان صارخ يخالف كل الأعراف الدولية.

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