محمد بن سلمان: ندين الهجوم الإسرائيلي على أراضي إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، أكد محمد بن سلمان على ضرورة استمرار عمل "الأونروا" في فلسطين المحتلة، وشدد على أهمية مواصلة الدعم من قبل المنظمات الدولية الأخرى للشعب الفلسطيني.

كما أعلنت السعودية معارضتها للهجوم الإسرائيلي على أراضي لبنان، معتبرة أن هذا العدوان ستكون له تبعات وخيمة. وأضاف ولي العهد أن إسرائيل يجب أن تُدان بسبب عدوانها على لبنان وانتهاكها سيادة الجمهورية الإسلامية.

وطالب الأمم المتحدة بإنهاء هذا الوضع، مؤكداً أن احتلال فلسطين في الأراضي المحتلة غير قانوني.

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