اسعار النفط الثقيل الإيراني ترتفع فی اکتوبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن سعر برميل النفط الثقيل الإيراني وصل إلى 74 دولارا و6 سنتات في أكتوبر الماضي، أي ارتفع 47 سنتا بنسبة 0.6% مقابل 73 دولارا و59 سنتا في سبتمبر. وبلغ متوسط سعر النفط الثقيل الإيراني منذ بداية عام 2024 81 دولاراً و3 سنتات مقابل 83 دولاراً و31 سنتاً في الفترة نفسها من عام 2023.

وارتفعت قيمة سلة نفط أوبك في أكتوبر 86 سنتا بما يعادل 1.2% ووصلت إلى 74 دولارا و45 سنتا للبرميل. وبلغ متوسط قيمة سلة نفط أوبك منذ بداية عام 2024 81 دولاراً و21 سنتاً للبرميل، مقابل 83 دولاراً و11 سنتاً في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره دولار و90 سنتاً، أي ما يعادل 2.3%. .

وبلغ إنتاج أوبك النفطي، التي تتكون من 12 دولة، 26.53 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بزيادة قدرها 466 ألف برميل يوميا على أساس شهري، وفقا لمصادر ثانوية في أوبك. وزاد إنتاج النفط في ليبيا ونيجيريا والكونغو، لكنه انخفض في إيران والعراق والكويت.

في الوقت نفسه، بلغ إجمالي إنتاج النفط لحلفاء أوبك في مجموعة أوبك+ 13.80 مليون برميل يوميا في أكتوبر، بانخفاض 251 ألف برميل يوميا على أساس شهري.

وبحسب مصادر ثانوية، ارتفع إنتاج إيران من النفط في أكتوبر/تشرين الأول بمقدار 68 ألف برميل يوميا إلى 3.259 مليون برميل يوميا.

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