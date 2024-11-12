القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة طائرات ومدمرتين أمريكيتين في البحرين الأحمر والعربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان متلفز اليوم الثلاثاء، أن العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لينكون" بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لعمليات عدائية تستهدف اليمن.

وأكد أن العملية قد حققت أهدافها بنجاح وتم إفشال عملية الهجوم الجوي التي كان يحضر لها العدو.

وفي عملية ثانية، استهدفت القوات المسلحة اليمنية مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات، مؤكدا أن هذه العمليات تأتي ردًا على العدوان الأمريكي المستمر على اليمن ودعمه للعدو الإسرائيلي.

وحملت القوات المسلحة اليمنية العدو الأمريكي والبريطاني مسؤولية تحويل البحر الأحمر إلى منطقة توتر عسكري وتداعيات ذلك على الملاحة الدولية.

وأكدت أن العدوان على اليمن يأتي ضمن إطار الدفاع الأمريكي البريطاني عن العدو الإسرائيلي، وأن هذا العدوان لن يؤدي إلا إلى تصعيد العمليات العسكرية اليمنية.

وشدد البيان على أن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، ووقف العدوان على لبنان.

يشار إلى أن هذه لعملية تأتي بعد أقل من 24 ساعة على عملية صاروخية استهدفت قاعدة "ناحال سوريك" جنوب شرق يافا في فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2"، ما يؤكد أن اليمن ماضٍ في خوض عمليات تغطي كل مرحل التصعيد المعلنة ومسرح عملياتها المناط بها.