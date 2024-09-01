صنعاء تستهدف السفينة ’GROTON’ للمرة الثانية خلال شهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان مساء السبت أن العملية التي نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية أدت إلى إصابة السفينة بشكل دقيق ومباشر.. مبينة أن هذا الاستهداف هو الثاني للسفينة بعد استهدافها في الثالث من أغسطس الجاري.

وأكد العميد سريع نجاح القوات المسلحة في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر وكذلك فرض قرار حظر الملاحة في منطقة العمليات المعلن عنها على كافة السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بغض النظر عن وجهتها أو السفن التابعة لشركات لها علاقة بهذا العدو.

وجدد التأكيد على استمرار عملياتها البحرية في منطقة العمليات التابعة لها وكذلك استمرار إسنادها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO" قد أكدت في وقت سابق تلقيها تقارير تفيد بتعرض سفينة تجارية لهجومين بصاروخين أثناء عبورها خليج عدن، مضيفة أن الهجوم الأول تناثر الصاروخ على مسافة 50 مترًا من مقدمة السفينة، والثاني تناثر الصاروخ إلى مؤخرة السفينة.

وفي الـ22 من أغسطس نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتينِ في البحر الأحمر وخليج عدن العملية الأولى استهدفت سفينة (SOUNION) النفطية التابعة لشركةٍ تتعامل مع الكيان الإسرائيلي وانتهكت قرارَ حظرِ الدخول إلى موانئِ فلسطين المحتلة وقد أصيبت السفينة إصابة دقيقةً ومباشرة، وعقب ذلك نفذت وحدتين من القوات البحرية عملية اقتحام للسفينة تم خلالها تلغيم السفينة وإحراقها، ولا تزال الحرائق مشتعلة إلى حد اللحظة.

العملية الأخرى استهدفتْ سفينةَ ( Sw North Wind I) تابعةً كذلكَ لشركةٍ تتعاملُ مع العدوِّ الإسرائيليِّ وانتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وقدْ أصيبتْ بشكلٍ مباشرٍ ودقيقٍ وذلكَ أثناءَ إبحارِها في خليجِ عدن والبحرِ الأحمر.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ GROTON ) ) في خليجِ عدن، وذلك لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

نَفذتِ العمليةَ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ دقيقٍ ومباشر.

هذا الاستهدافُ هو الثاني للسفينةِ بعدَ استهدافِها في الثالثِ من أغسطس الجاري.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ نجاحَها في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ في البحرِ الأحمرِ وكذلك فرضِ قرارِ حظرِ الملاحةِ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها على كافةِ السفنِ المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ أوِ التي تتعاملُ معه بغضِّ النظرِ عن وجهتِها أوِ السفنِ التابعةِ لشركاتٍ لها علاقةٌ بهذا العدوِّ.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ استمرارَ عملياتِها البحريةِ في منطقةِ العملياتِ التابعةِ لها وكذلك استمرارَ إسنادِها للمقاومةِ الفلسطينيةِ الباسلةِ في قطاعِ غزةَ وفي الضفةِ الغربيةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 27 صفر 1446للهجرة

الموافق للـ 31 أغسطس 2024م

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