نبيه بري: لن نرضخ لتسوية تخدم مصالح تل أبيب

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن صحيفة "الأخبار" عن نبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني، تصريحه بأن لبنان ملتزم بشكل كامل ودون أي نقص بتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701، وأوضح موقفه تجاه الشروط التي يطرحها الكيان الصهيوني، قائلاً: "هل يوجد عاقل يعتقد أننا سنوافق على إنهاء الحرب بشروط إسرائيلية تضر بسيادة ومصالح لبنان؟"

وأشار بري، خلال لقائه بعدد من السياسيين اللبنانيين، إلى أنه يأمل في أن يحمل الاجتماع المرتقب بين جو بايدن ودونالد ترامب، الرئيسين الحالي والسابق للولايات المتحدة، إشارات إيجابية تصل إلى آموس هوكشتاين، المبعوث الأمريكي إلى لبنان. وأضاف أنه ينتظر لقاء هوكشتاين لمتابعة الاتفاقات السابقة، وأنه بانتظار رد منه حول الطريقة المتفق عليها، ولكن هذا الرد لم يصل بعد.

كما شدد رئيس حركة أمل على أن التصعيد العدواني الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الضاحية الجنوبية وجنوب لبنان والبقاع يظهر إصرار العدو على متابعة المفاوضات تحت وطأة النيران. وأكد بري على أن لبنان لن يقبل بإجراء المفاوضات تحت النار، مضيفاً: "يجب أولاً تحقيق وقف إطلاق نار شامل، وبعد ذلك يمكننا مناقشة القضايا المتفق عليها ضمن إطار تنفيذ قرار 1701."

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