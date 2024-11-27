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٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١:٥٣ م

نبيه بري: لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي

نبيه بري: لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ الرئيس بري كلمته بالتوجه بالتحية لشهيد الأمة السيد حسن نصر الله الذي حمّله "أمانة المقاومة السياسية"، وقال، لقد تمكن شعبنا من إبطال مفاعيل العدوان الإسرائيلي الذي توقفت اليوم كرة ناره لندخل في مرحلة جديدة.

وتوجه بري بالشكر إلى البيئة الحاضنة للنازحين لتجسد وجه بلحمته وتضامنه والذي كان بلدنا بأمس الحاجة إليه.

وأضاف: هذه المرحلة كانت الأخطر على لبنان الذي هدده العدوان بكل مقوماته وحانت لحظة الحقيقة لوحدة لبنان.

وأكد الرئيس بري أن الدماء الغالية جداً التي سالت تستدعي حفظ لبنان واحداً قادراً على الخروج أكثر ثباتاً ومنعة ووحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1951268

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