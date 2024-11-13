رضائي: المقاومة اللبنانية لاتزال في الميدان بكل قوتها للدفاع عن لبنان وحدوده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إبراهيم رضائي في شرح اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: إن رئوف شيباني الممثل الخاص لوزير الخارجية في منطقة غرب آسيا حضر اجتماع لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي.

وتابع: شيباني قدم تقريرا عن آخر الأوضاع في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالقضية اللبنانية، وأشار إلى بعض النقاط حول آخر أوضاع جبهة المقاومة والهجوم الصهيوني.

وصرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: أعلن الممثل الخاص لوزير الخارجية في منطقة غرب آسيا أن زيارة وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب إلى لبنان كانت فعالة للغاية وأكد أن المقاومة لم تواجه أي تحديات جدية في الأسابيع والأشهر الأخيرة، وهي لا تزال في الميدان بكل قوتها، ولم تتضرر قوة المقاومة بشكل كبير، فالمقاومة اليوم في لبنان تدافع عن حدود لبنان ضد مهاجمة العدو الصهيوني.

وقال رضائي: أكد شيباني أيضًا أن انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًا لحزب الله في لبنان كان نجاحًا كبيرًا، وأشار أيضًا إلى أن معنويات مقاتلي المقاومة الإسلامية اللبنانية جيدة جدًا.

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