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١٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:٤٦ ص

نبيه بري: المقترح الأميركي لوقف اطلاق النار غير مقبول لبنانيا

نبيه بري: المقترح الأميركي لوقف اطلاق النار غير مقبول لبنانيا

أكد رئيس البرلمان اللبناني إن المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار، ينص على تشكيل لجنة تضم دولا غربية للإشراف على تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، مؤكدا أن هذا غير مقبول لبنانيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ئيس البرلمان اللبناني إن المقترح الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار، ينص على تشكيل لجنة تضم دولا غربية للإشراف على تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، مؤكدا أن هذا غير مقبول لبنانيا.

وأضاف أن المقترح يتضمن نصاً «غير مقبول لبنانياً»، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية.

وقال: «هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها»، في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006.

/نتهى/

رمز الخبر 1950866
شیرین سماره

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