آكسيوس: ضغط أمريكي على العراق بشأن هجمات المقاومة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسؤولون أمريكيون صرّحوا لموقع آكسيوس بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جك سوليفان، قد حذّرا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من إمكانية شن هجوم على الكيان الصهيوني عبر العراق.

وبحسب هذا التقرير، طلب هذان المسؤولان الأمريكيان من السوداني منع هجمات فصائل المقاومة العراقية على أهداف في الأراضي المحتلة. كما حذرت الولايات المتحدة بغداد من أن "إسرائيل" قد تستهدف العراق في حال وقوع أي هجوم إيراني عبر الأراضي العراقية.

كما ادعى المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن الحرس الثوري الإيراني نقل صواريخ وطائرات مسيرة إلى العراق لصالح فصائل المقاومة العراقية. وذكرت واشنطن أنها وجهت تحذيراً "علنيًّا وخاصًّا" إلى إيران بشأن شن أي هجوم على كيان الاحتلال.

وأقر المسؤولون الذين أوردت آكسيوس تصريحاتهم بأن إيران لا تبدي أي مؤشر على نيتها خفض التوتر مع "إسرائيل".

/انتهى/