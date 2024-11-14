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١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٢٣ م

بزشكيان خلال استقبال غروسي: سنرد بشكل قاطع وصارم على أي إجراء يستهدف أمننا

بزشكيان خلال استقبال غروسي: سنرد بشكل قاطع وصارم على أي إجراء يستهدف أمننا

قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان: نؤمن أن الحرب لن تكون في صالح إيران وولا في صالح العالم ولا في صالح المنطقة ولا يوجد إنسان عاقل يسعى إلى إشعالها او توسعتها، ولكننا سنرد بشكل قاطع وصارم على أي إجراء يستهدف أمننا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، استقبل اليوم الخميس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بزشكيان: اليوم، أصبح العالم يعلم أن إيران تسعى إلى السلام والأمن في العالم.

واكد الرئيس الإيراني: لم نسع يوما إلى امتلاك سلاح نووي ولن نفعل ذلك بناء على فتوى قائد الثورة الاسلامية في هذا الشأن.

واضاف الرئيس الإيراني: نؤمن أن الحرب لن تكون في صالح إيران والعالم والمنطقة ولا يوجد إنسان عاقل يسعى إلى إشعالها او توسعتها، ولكننا سنرد بشكل قاطع وصارم على أي إجراء يستهدف أمننا.

واعلن بزشكيان استعداد ايران للتعاون والتقارب مع هذه المنظمة الدولية من أجل إزالة الشبهات والشكوك المزعومة حول النشاط النووي السلمي لبلادنا.

ومن جهته قال غروسي: التفاعل الجيد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنه أن يحيد المؤامرات ضد الأنشطة النووية الإيرانية.

رمز الخبر 1950770

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