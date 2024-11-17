رئيس منظمة الطاقة الذرية يحضر البرلمان لمناقشة ابعاد زيارة غروسي إلى إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رد على تذكير شفهي من قبل النائب علي خضريان اليوم في جلسة المجلس حيث قال الأخير: المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي زار مؤخرا إيران وقام بجولة في منشأتي فوردو ونطنز النوويتين".

وقال قاليباف في هذا السياق: "اليوم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سيحضر في جلسة الجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في المجلس، ومن المقرر أن يتم التباحث وتبادل وجهات النظر في هذه الجلسة حول هذا الأمر".

هذا وزار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في الاسلام الماضية والتقى من خلال زيارته مع السلطات الايرانية بمن فيهم رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد اسلامي. كما زار منشأتي فوردو ونطنز النوويتين.

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