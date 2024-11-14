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١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٢٨ م

عراقجي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الأرميني

عراقجي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الأرميني

أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بينما أعرب عن ارتياحه للعلاقات الطيبة بين ايران وارمينيا ، على استعداد إيران لتعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات التي تهم الطرفين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن ارتياحه للعلاقات الطيبة بين البلدين، وأكد استعداد إيران لتعميق وتوسيع العلاقات في جميع المجالات التي تهم الطرفين.

وفي إشارة إلى العلاقات الودية الطويلة الأمد بين البلدين، اعتبر أرارات ميرزويان، وزير خارجية أرمينيا، أنه من المهم مواصلة المشاورات بين طهران ويريفان بشأن التطورات الإقليمية ودعا نظيره الإيراني لزيارة أرمينيا.

واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية.

رمز الخبر 1950776

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