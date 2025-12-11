عراقجي لنظيره اللبناني: نحن ايضا نسعى إلى فتح فصل جديد في العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي قال في تدوينة له على منصة اكس: قرار وزير خارجية لبنان عدم الترحيب بتجاوب إيران مع حفاوته الدافئة أمر يثير الاستغراب. علاوة على ذلك، فإنّ وزراء خارجية الدول التي تجمعها علاقات أخوية ودبلوماسية كاملة لا يحتاجون إلى مكان “محايد” للاجتماع.

واضاف عراقجي: بالنظر إلى خضوع لبنان للاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصريحة لـ“وقف إطلاق النار”، فإنني أتفهّم تمامًا سبب عدم استعداد نظيري اللبناني الموقر لزيارة طهران .. لذلك، سأقبل بكل سرور دعوته لزيارة بيروت. فنحن أيضًا نسعى إلى “فتح فصل جديد” في العلاقات الثنائية، يقوم على المبادئ الدقيقة التي حدّدها الوزير رجّي.