ظريف يشيد بالعلاقات الودية والوثيقة التي تبعث على الاحترام بين طهران والكويت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك خلال مباحثات محمد جواد ظريف مع نظيره الكويتي "الشيخ احمد ناصر الصباح" الذي يزور البلاد للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية.

كما اكد ظريف على مواصلة الجهود المشترك الهادفة الى النهوض بمستوى العلاقات الثنائية بين ايران والكويت، في عهد حكومة الرئيس اية الله رئيسي وفي اطار السياسات المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

الى ذلك، اكد وزير خارجية الكويت على ارادة بلاده الحاسمة في توسيع العلاقات الشاملة مع ايران؛ داعيا الى تكثيف المشاورات الثنائية بشأن القضايا الاقليمية والدولية الراهنة.

كما اشاد الصباح بجهود ظريف على مدى السنوات الثماني الماضي؛ واصفا مبادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية لتعزيز التعاون الاقليمي في منطقة الخليج الفارسي، انها جديرة بالاهتمام.

واستعرض الجانبان، في هذا اللقاء، اخر التطورات الاقلميية فضلا عن سائر القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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