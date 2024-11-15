إعلام الكيان الإسرائيلي: فرصة تطبيع العلاقات الإسرائيلية - السعودية تتلاشى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة الميادين، أن موقع "i24NEWS" الإسرائيلي، أكد أن التطبيع السعودي - الإسرائيلي لا يزال بعيدا عن متناول اليد ويبدو أنه يبتعد ويتلاشى.

وأشار إلى أنّه ما دامت الصور اليومية المقبلة من غزة لا تزال تصوّر الموت والدمار على نطاق واسع، فلن تتمكّن السعودية من التحرّك قيد أنملة نحو التطبيع بسبب الرأي العام الداخلي الذي يدعم الفلسطينيين على نطاق واسع.

وتابع أنّه حتى إذا انتهت الحرب في غزة، فسوف يكون هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به قبل أن يعلن أي مسؤول سعودي علناً دعمه للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وأشار إلى أنّه إذا كانت السعودية تريد التطبيع، فإن المشاعر المعادية لـلكيان الإسرائيلي في الشرق الأوسط بلغت أعلى مستوياتها منذ سنوات، مما يحدّ من قدرتها على المضي قدماً في أي وقت قريب.

وقال إنّه "قبل أشهر من الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 كان هناك زخم إيجابيّ في ملف التطبيع".

وأشار إلى ما قاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع "فوكس نيوز" قبل 17 يوما فقط من السابع من أكتوبر، حول فرص التطبيع السعودي - الإسرائيلي بأن "كلّ يوم نقترب من ذلك.

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