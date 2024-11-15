البعثة الايرانية في الامم المتحدة: لا تعليق لدينا حول لقاء ماسك وايرواني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو في بعثة الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الأمم المتحدة، قال ردا على سؤال وكالة ايتار تاس الروسية، حول الانباء التي نشرت عن لقاء الملياردير إيلون ماسك وهو مستشار للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع سفير إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمير سعيد إيرواني يوم الاثنين الماضي: لا تعليق لدينا في هذا الصدد.

ويذكر أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أمس الخميس أن الملياردير إيلون ماسك وهو مستشار للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمير سعيد إيرواني يوم الاثنين الماضي وأن الاجتماع كان في مكان سري لمناقشة كيفية نزع فتيل التوتر بين إيران والولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب.

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