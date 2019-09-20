  1. إيران
٢٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥

ظريف يتوجه الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ظريف يتوجه الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

غادر وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" طهران صباح اليوم الجمعة، متوجها الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني خلال تواجده بنيويورك مع عدد من نظرائه في الدول الاخرى.

كما سيتوجه الرئيس الايراني "حسن روحاني" يوم الاثنين القادم ال نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

وكان المتحدث باسم البعثة الايرانية لدى الأمم المتحدة "علي رضا مير يوسفي" اعلن امس الخميس أن الولايات المتحدة أصدرت تأشيرتي دخول للرئيس الايراني "حسن روحاني" ووزير الخارجية "محمد جواد ظريف" تسمح لهما بالسفر الى نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية لزعماء العالم في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل./انتهى/

رمز الخبر 1897971

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