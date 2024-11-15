مجتبى أماني: زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى لبنان مؤشر اساسي على دعم ايران للبنان والمقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير إبران في بيروت "مجتبى اماني"، كتب عبر حسابه على منصة اكس قائلا : في ظل الظروف الناجمة عن القصف الصهيوني الوحشي الذي يطال لبنان اليوم، فإن الزيارات المتكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين الى هذا البلد العزيز، هي مؤشر سياسي هام على دعم ايران الشامل للبنان والمقاومة.

وتابع لا شك ان الزام الكيان الصهيوني على وقف الحرب الوحشية ضد غزة، يتصدر الجهود المبذولة.

وأضاف ان العدو الصهيوني، نظرا لجرائم الحرب التي يقترفها بهذه الوحشية، لن ينجح في تحقيق اهدافه المعلنة اطلاقا.

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