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١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٢٨ م

رئيس منظمة الدعاية الاسلامية يغرد عن أهمية الاسرة بمناسبة ليالي فاطمية

رئيس منظمة الدعاية الاسلامية يغرد عن أهمية الاسرة بمناسبة ليالي فاطمية

قال رئيس منظمة الدعاية الاسلامية في تغريدة بمناسبة ليالي فاطمية ان أهل البيت (ع) كانوا أفضل وأسمى أسرة؛ وقد اهتمّوا بالتبيين، وإقامة الحق.

أفادت وكالة مهر للأنباء انّ حجة الاسلام والمسلمين محمد قمي رئيس منظمة الدعاية الاسلامية قال في تغريدة بمناسبة ليالي فاطمية ان الله سبحانه وتعالى، يعوّل على #الأسرة بشكل مميز من أجل إقامة الدين.

وجاء في التغريدة أن أهل البيت (ع) كانوا أفضل وأسمى أسرة؛ وقد اهتمّوا بالتبيين، وإقامة الحق، والرواية من أجل صحوة الأمّة. لقد استلهم أهل المطالبة بالحقّ الكثير من الدروس من هذه الأسرة، ومن هذه الأمّ على وجه الخصوص. منها درس #الشهادة دفاعًا عن ولي الله، ومنها درس #التبيين وإنقاذ الناس #ليالي_الفاطمية

/انتهى/

رمز الخبر 1950800

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