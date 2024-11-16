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١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٦ ص

افتتاح أول مصنع لتجهيز وازالة التلوث من الفواكه الجافة بتقنية "البلازما"

افتتاح أول مصنع لتجهيز وازالة التلوث من الفواكه الجافة بتقنية "البلازما"

تم افتتاح أول مصنع لتجهيز وإزالة التلوث من الفواكه الجافة بتقنية البلازما في رفسنجان بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم افتتاح أول مصنع لتجهيز وإزالة التلوث من الفواكه الجافة بتقنية البلازما في رفسنجان صباح اليوم (السبت) بحضور محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية ووزير الجهاد الزراعي .

/انتهى/

رمز الخبر 1950814

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