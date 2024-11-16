زيلينسكي يرى أن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال زيلينسكي في مقابلة صحفية إن "من المؤكد أن الحرب ستنتهي بشكل أسرع مع سياسات أعضاء الفريق الذي سيدير البيت الأبيض، هذا هو نهجهم، ووعدهم لمجتمعهم"، مضيفا أن "الحرب ستنتهي، لكننا لا نعرف متى بالضبط".

وأكد زيلينسكي أنه أجرى "تفاعلا بنّاء" مع دونالد ترامب خلال محادثتهما الهاتفية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مضيفا أن ترامب "سمع الأسس التي نعتمد عليها، ولم أسمع أي شيء يتعارض مع موقفنا".

وانتقد الرئيس الأميركي المنتخب إنفاق إدارة جو بايدن عشرات المليارات من الدولارات لدعم أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022، ووعد ترامب بحل هذا النزاع "خلال 24 ساعة"، دون أن يوضح الكيفية.

ووعد ترامب مجددا بـ"العمل بجدية شديدة في ما يتعلق بروسيا وأوكرانيا" لأن الحرب "يجب أن تتوقف".

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