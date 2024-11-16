مصادر عبرية: حزب الله يمتلك القدرة على مواصلة الحرب ولن یقدم تنازلات

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وسائل الإعلام الصهيونية قد ذكرت بعد تقديم الولايات المتحدة مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان أن حزب الله لن يمنح إسرائيل أي تنازلات في أي اتفاق.

وأفادت صحيفة"يديعوت أحرونوت" العبرية بأن التقييم الإسرائيلي يشير إلى أن حزب الله قادر على مواصلة الحرب، ولذلك لن يتسرع في قبول مقترح وقف إطلاق النار. وأضافت الصحيفة أن التقييمات الإسرائيلية تفيد بأن حزب الله والحكومة اللبنانية لن يوافقا على منح الجيش الإسرائيلي حرية التحرك داخل لبنان.

وأكدت المصادر الصهيونية أن حزب الله والحكومة اللبنانية يطالبان بالتنفيذ الكامل لقرار "1701"، ويرفضان بشكل قاطع أي بنود تتعلق بحرية حركة إسرائيل، سواء الجوية في الأجواء اللبنانية أو البرية، أو السماح بمراقبة أمريكية أو إسرائيلية على القرى اللبنانية.

وفي السياق ذاته، أفادت قناة "12" التلفزيونية التابعة للكيان الصهيوني بأن حزب الله غير مستعد لأي خطوات تدريجية تتعلق بوقف إطلاق النار، بل يطالب بتنفيذ فوري لوقف إطلاق النار وتطبيق قرار "1701" بالكامل دون أي تعديل.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين قلقون من أن توسع العمليات العسكرية في لبنان قد يؤدي إلى حرب استنزاف لا يمكن تحملها. وأكد هؤلاء المسؤولون أن العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان، بهدف الضغط على حزب الله في ملف وقف إطلاق النار، محفوفة بالمخاطر.

من جانبه، صرح الجنرال الإسرائيلي المتقاعد "إسرائيل زيف" بأن حزب الله قد حسّن من موقفه، وبالتالي فإن بنود مسودة اتفاق وقف إطلاق النار التي اقترحتها إسرائيل بلا قيمة. وأوضح أنه ما لم يتم منح حزب الله مكاسب أو تنازلات ملموسة، فلن يوافق على وقف إطلاق النار، مما يجعل المفاوضات بلا جدوى.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن حزب الله يمتلك ما يكفي من الصواريخ لإجبار ملايين الإسرائيليين على البقاء في الملاجئ يوميًا، وهو إنجاز يُضعف الإرادة الإسرائيلية ويدفعها إلى تخفيض سقف مطالبها في أي مفاوضات.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلًا عن مصادر رسمية لبنانية، أن جميع المعلومات التي نشرتها واشنطن وتل أبيب حول وقف الحرب في لبنان وما يرتبط بها ليست سوى مفاوضات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ولا علاقة للبنان بها. وأضافت أن تل أبيب تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يمنحها ضمانات من الولايات المتحدة لتنفيذ عمليات أمنية وحتى عسكرية داخل لبنان.

وأكدت المصادر الرسمية اللبنانية لصحيفة "الأخبار" أن الفريق اللبناني المفاوض يعتمد على معلومات تظهر أن إسرائيل غير قادرة على تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في القضاء على المقاومة في لبنان، بل إنها عاجزة حتى عن تحقيق هدفها المعلن بإعادة المستوطنين الإسرائيليين النازحين إلى شمال فلسطين المحتلة. ولفتت إلى أن المعلومات الواردة من مصادر صهيونية تشير إلى أن إسرائيل تواجه وضعًا خطيرًا في الجبهة الشمالية، حيث تجاوزت التهديدات المناطق الحدودية للأراضي المحتلة ووصلت إلى عمق الجبهة الشمالية، مما يعرّض حياة أكثر من مليوني إسرائيلي للخطر ويؤدي إلى اضطرابات كبيرة.

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