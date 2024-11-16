ميناء حيفا المحتل تحت نيران صورايخ حزب الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة العربي، أن راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم السبت أنه رصد إطلاق نحو 35 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وأضافت قناة العربي أثناء إعلانها هذا الخبر أنه بعد هذا الهجوم الصاروخي الضخم فشلت المنظومة الدفاعية لجيش الاحتلال في اعتراض وتدمير أي من الصواريخ، وسمع دوي صافرات الإنذار المتسمر في مناطق متفرقة من ميناء حيفا المحتل وارتفعت أعمدة الدخان في الهواء.

وذكرت قناة الميادين انه سُمع دوي عدة انفجارات وصفارات الإنذار في منطقة "الكريوت" شمال حيفا.

ذكرت وسائل إعلام تابعة للكيان الصهيوني أن مبنى في بلدة "يعرا" المحتلة في الجليل الغربي احترق بعد إصابته بصاروخ، كما دق ناقوس الخطر من خطر هجوم صاروخي في بلدتي أفيفيم ويروؤن وعدة مدن أخرى في الجليل الأعلى.

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