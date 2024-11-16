نائبة ايرانية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي: ايران خطت خطوات واسعة نحو التصنيع منخفض الكربون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت رفيعي في كلمتها التي القتها اليوم السبت انها تتكلم باسم دولة تملك أول برلمان في القارة الآسيوية تشكل قبل 118 عاما ووضعت قوانين هامة في مجال الحفاظ على البيئة وتغييرات المناخية.

واشارت بان البند الـ 50 للدستور الايراني يتطرق بشكل جدي الى موضوع الحفاظ على البيئة ويعتبر الاضرار بها جرما، واضافت بأن "موضوع التغيير المناخي تم ضمها الى السياسات العامة للبيئة والتي امر سماحة قائد الثورة الاسلامية (وباعتقادي ان سماحته هو أكثر قادة العالم تأكيدا على صون البيئة) بتنفيذها وابلغت لمسؤولي البلاد.

وتابعت رفيعي "ان سماحة قائد الثورة الاسلامية أمر بتطوير الاقتصاد الاخضر في البلاد كما امر سماحته بتطوير التصنيع منخفض الكربون كما امر سماحته بوضع ضمانات تنفيذية لتلك السياسات، بمعنى انه قد تم وضع المحاسبة الخضراء، على جدول الاعمال" ولا ادري كم هو عدد البرلمانات في باقي دول العالم التي وضعت قوانين "للمحاسبة الخضراء" حول موضوع التغير المناخي وبهدف تطبيق وتنفيذ القانون.

واضافت رفيعي بأن البرنامج التنموي السابع في ايران بين عامي 2023 و2027 ينص على اتخاذ اجراءات تتماشى مع التغير المناخي كما ينص على الزامات لتنويع مصادر الوقود والطاقة واستهلاكها في البلاد مثل انتاج 30 غيغاواط من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

واشارت النائبة رفيعي ان كل هذه الاجراءات قد اتخذت في ايران رغم الحظر المتواصل عليها وعدم منحها اية تسهيلات او مساعدات من صندوق التغير المناخي بسبب هذا الحظر، لكن ورغم هذا فان ايران قد خطت خطوات واسعة نحو التصنيع منخفض الكربون تستحق الاشادة الدولية.

وفي ختام كلمتها اكدت رفيعي استعداد ايران لوضع تجاربها في هذا المجال، والتي تعتبر معرفة وطنية، بالاشتراك مع باقي البلدان، مع امكانية تشكيل فرق عمل مشتركة من اجل بناء عالم افضل.

يذكر ان الاجتماع الـ 29 لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP ۲۹) تستضيفه أذربيجان من 11 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.