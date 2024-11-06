سفير إيران لدى روسيا يناقش مع مساعد الرئيس الروسي الاتفاقيات المتعلقة بالممر بين الشمال والجنوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كاظم جلالي التقى مع إيغور ليفيتن مساعد الرئيس الروسي.

وأوضح جلالي حول هذا اللقاء: خلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان إلى روسيا للمشاركة في قمة بريكس وبعد اللقاء الثنائي مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، أكد الرئيس الايراني نظرا لأهمية الممر بين الشمال والجنوب في تطوير العلاقات الثنائية والتفاهمات الإقليمية بين البلدين، على الانتهاء من هذا المشروع في أقصر وقت.

وفي هذا السياق، اقترح سفير إيران لدى روسيا أن يسافر وفد من روسيا إلى طهران لمواصلة المفاوضات حتى يتم الانتهاء من الوثائق المتعلقة بهذا المشروع للتوقيع.

وأعلن ليفيتن في هذا اللقاء، في إشارة إلى المفاوضات المستمرة منذ عام بين الطرفين بشأن هذا المشروع، استعداد الجانب الروسي للسفر إلى طهران وتقديم تقارير عن تفاصيل هذا المشروع.

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