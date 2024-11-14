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١٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:١٣ م

الخارجية الايرانية تعمل على تسهيل التجارة والترانزيت مع تركيا

الخارجية الايرانية تعمل على تسهيل التجارة والترانزيت مع تركيا

صرح نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والرعايا الإيرانيين في الخارج بان هذه الوزارة تقوم بالمتابعات اللازمة من أجل تطوير وتسهيل التجارة والترانزيت مع تركيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وحيد جلال زاده، خلال زيارته لجمارك بازركان وغوربولاغ يوم الخميس، أنه تم التركيز أيضًا على مسألة تسهيل التجارة والترانزيت بين البلدين الجارين إيران وتركيا في الاجتماع مع المسؤولين الأتراك.

وأضاف: كما تم التأكيد على الإسراع في بناء حدود غوربولاغ الواقع في الجانب الآخر من حدود بازركان، ولو تم الانتهاء من هذا المشروع، فسيكون الترانزيت وحركة المرور أسرع.

وقال جلال زاده: ان كبار المسؤولين في إيران وتركيا يؤكدون على ايصال حجم التجارة بين البلدين الى 30 مليار دولار، وفي ضوء ذلك فإن تطوير البنية التحتية للحدود أمر ضروري للغاية.

رمز الخبر 1950778

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