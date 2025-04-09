القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف يافا المحتلة والحاملة ترومان بعدد من الطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القوات المسلحة أعلنت، في بيان عسكري اليوم الأربعاء، تنفيذها عملية عسكرية باستخدام طائرة "يافا" المسيرة، استهدفت هدفًا عسكريًا إسرائيليًا في منطقة يافا المحتلة.

وأكدت القوات المسلحة استهداف عدد من القطع الحربية الأمريكية، وعلى رأسها حاملة الطائرات "ترومان"، بعدد من الطائرات المسيرة في شمال البحر الأحمر.

وشددت القوات المسلحة اليمنية على استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد الأهداف الإسرائيلية والأمريكية، حتى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عن القطاع.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وأنها لن تتراجع عن إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت في بيان لها صباح اليوم، اسقاط طائرة أمريكية نوع "ام كيو 9" في أجواء محافظة الجوف بصاروخ مناسب محلي الصنع، وتعتبر 18 التي أسقطتها دفاعاتنا خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس والثالثة خلال 10 أيام.

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